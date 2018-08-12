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Kastamonu’da market yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da bir markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da bir markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. ​Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan Muammer Maden’e ait markette, sabaha karşı yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Markette büyük çapta zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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