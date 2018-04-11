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Kastamonu’da motosiklette tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Kastamonu’da düşüncesiz baba, karayolunda motosikletin arkasına kucağında çocuğuyla birlikte eşini bindirdi.

Kastamonu’da düşüncesiz baba, karayolunda motosikletin arkasına kucağında çocuğuyla birlikte eşini bindirdi. Hiçbir yere tutunmadan kucağındaki çocukla birlikte yolculuk eden kadın ise görenleri şaşkına çevirdi.
İlginç olay, Kastamonu’da Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan 20’li yaşlardaki sürücü, motosikletin arkasına eşi olduğu tahmin edilen kadını, kucağında bebekle birlikte güvenliksiz bir şekilde bindirdi. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kasksız ve tedbirsiz bir şekilde ailenin yolculuk ettikleri görülüyor. Motosikletin arkasında yolculuk eden kadının kucağındaki bebeği tuttuğu ve herhangi bir yerden de tutunmadan yolculuk ettiği görülüyor. Adeta tehlikeye davetiye çıkaran sürücüyü ve kucağında bebekle yolculuk eden kadını, yoldaki diğer araçlarda bulunanlar şaşkınlık içerisinde takip etti. Bir süre yolda bu şekilde ilerleyen motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

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