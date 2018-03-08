Kastamonu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Barış İLYASOĞLU/KÜRE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Küre ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16'sı öğrenci toplam 18 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Küre ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kayadibi köyünden aldığı öğrencilerle ilçe merkezine gelen Ahmet Uçar (51) yönetimindeki 37 EP 949 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen Mete Tunoğlu'nun (41) kullandığı 78 SF 518 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile birlikte, servis minibüsünde bulunan 16 öğrenci yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücüler Ahmet Uçar ve Mete Tunoğlu ile birlikte 3 öğrenci Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!
Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!
Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!
Filli Boya’dan sosyal medyayı sallayan 8 Mart reklamı
Son ankette ittifak detayı
Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var
BM'den son dakika Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
İşte aldatmaya en yatkın meslekler
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum