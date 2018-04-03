Kastamonu’da oturulmayan 3 eve hırsız girdi

Kastamonu’da merkeze bağlı Hacıilyas Köyünde oturulmayan 3 eve, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar girdi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Hacıilyas Köyünde Ahmet Atıcıoğlu (53), Bayram Atıcıoğlu (28) ve Abdullah Cevlekoğlu’na (33) ait oturulmayan ahşap evlerin kapıları kırıldı. İkametlerde bulunan 6 adet bakır kazan, çeşitli ebatlarda yaklaşık 5 adet bakır tabak ile 2 adet bakır tava, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ikametlerde incelemelerde bulunarak hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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