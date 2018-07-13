HABER

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

 KASTAMONU'da, birlikte alkol alan akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi göldü, 1 kişi de yaralandı.  ​Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Başköy köyünde meydana geldi.

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, birlikte alkol alan akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi göldü, 1 kişi de yaralandı.
​Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Bir süre birlikte alkol alan Cevat Mantaroğlu (42) ile akrabası Hamdi M. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını çekip ateşlediği kavgada, Cevat Mantaroğlu ile Hamdi M. yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cevat Mantaroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Hamdi M.'nin kardeşi Şahin M. ile Kamil M.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Sahte polis, cinayetten hüküm giymişSahte polis, cinayetten hüküm giymiş
Suriyelilerin 'çocuğa tokat atma' cinayetinde sanığa 25 yıl hapisSuriyelilerin 'çocuğa tokat atma' cinayetinde sanığa 25 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.