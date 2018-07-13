Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, birlikte alkol alan akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi göldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Bir süre birlikte alkol alan Cevat Mantaroğlu (42) ile akrabası Hamdi M. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını çekip ateşlediği kavgada, Cevat Mantaroğlu ile Hamdi M. yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cevat Mantaroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Hamdi M.'nin kardeşi Şahin M. ile Kamil M.'yi gözaltına aldı.
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