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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çekici sürücüsü Ali Dizdar (32) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çekici sürücüsü Ali Dizdar (32) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Araç ilçe merkezinde meydana geldi. Ali Dizdar yönetimindeki 55 ASD 67 plakalı çekici aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait, İsmail Kaderli yönetimindeki 37 FA 006 plakalı cip ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araca çarparak devrildi. Kaza sonrası uzun çalışmalar sonrası çekiciden çıkarılan ve durumu ağır olan sürücü Ali Dizdar, tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Araç Orman İşletme Müdürü Ali Özkan Yılmaz ile hafif ticari aracın sürücüsünün tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı kazada hafif yaralanan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait aracın sürücüsü İsmail Kaderli ise hastaneden taburcu edildi.

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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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