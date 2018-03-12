HABER

Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, nakli, depolama faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de tutuklandı.Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son dönemde Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kastamonu’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, nakli, depolama faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de tutuklandı.
Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son dönemde Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada 234,61 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 85,69 gram esrar, 86 adet extacy hap, 98,5 gram skank, 18 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 36 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olup ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.