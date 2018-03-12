Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Kastamonu’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, nakli, depolama faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 36 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de tutuklandı.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son dönemde Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada 234,61 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 85,69 gram esrar, 86 adet extacy hap, 98,5 gram skank, 18 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olup ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."