Kastamonu'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobilde 185 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyündeki adreslerinde yapılan aramada ise 1460 gram kubar esrar daha ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Alman basınından flaş iddia: Erdoğan, Almanya'ya yardım istemeye gelecek
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...
CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu
Karadeniz adeta ikiye bölündü
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Transparanda sınır tanımadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum