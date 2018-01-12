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Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kastamonu'da yaşanan vahşetin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir traktör odunla, 5 cesedi yok etmeye çalışmışlar. Kemiklerin belli olmaması için, koyunları da aynı odaya doldurmuşlar.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bürme Köyünde kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin tutuklanan üç zanlı tarafından öldürüldükten sonra cesetleri yok etmek için evde yakıldıklarının açıklamasının ardından, zanlıların olayı nasıl gerçekleştirdikleri de ortaya çıkmaya başladı. Cesetlerin, koyunlarla birlikte aynı odaya koyulduğu, bir traktör çıra ve odun ile benzin kullanılarak ateşe verildiği öğrenildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlığı esnasında öldürüldükten sonra aynı evde yakıldıklarını açıkladı. Savcılık, ayrıca dosyadaki kısıtlılık kararının da kaldırıldığını kaydetti. Bu açıklamanın ardından ailenin nasıl yakıldıklarının detayları da ortaya çıkmış oldu. Vahşice işlenen cinayetin altından yine vahşet verici bir plan çıktı.

“CİNAYETİ İTİRAF ETTİ AMA CESETLERİN YERİNİ GÖSTERMEDİ”

Daha önceden tutuklanan Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerin kayınpederi olan Ali Şahin, toplanan deliller ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak jandarma ekiplerine gözaltına alındı. Karakolda “vicdan azabı çekiyorum” diyerek hayvanları çaldıkları esnada işledikleri cinayeti itiraf eden Ali Şahin, suçlamaları kabul etmesine rağmen jandarma ekiplerini evin enkazından uzak tutmak için hedef şaşırtmış. Suçunu itiraf ettikten sonra savcılık ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde keşif yaptırılması ve gösterdiği yerlere bakılmasına rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Bu bilgiler ışığında cesetleri bulmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve komando timleri, olay yerine yaklaşık 30 kilometre alanda arama tarama faaliyetlerine başladı. Tüm aramalara rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamadı.

“CEZAEVİNDEN ÇIKARTILARAK TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR”

Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde tutuklu bulunan zanlılara yönelik tekrar gözaltı kararı verdi. Karakolda bir kez daha çapraz sorguya alınan sanıklar Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşler, Ali Şahin’in itirafı ve bu süre zarfında toplanan deliller ışığında en baştan beri kabul etmedikleri suçlarını bu sefer itiraf ettiler. Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, cesetleri evin içerisinde yaktıklarını belirterek, dehşet verici cinayeti ve cesetleri yok etmek için nasıl yaktıklarının detaylarını da bir bir anlattılar.

“BİR TRAKTÖR ÇIRA KULLANARAK CESETLERİ, ANLAŞILMASIN DİYE KOYUNLARLA BİRLİKTE YAKMIŞLAR”

Vahşi cinayetin zanlıları Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerle kayınpederleri Ali Şahin, hayvanları ahırdan çıkardıkları esnada çıkan gürültüye ev sakinlerinin uyandığını ve direnmeye çalışınca tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdüklerini anlattılar. Ardından cesetlerden kurtulmak için aralarında plan yaptıklarını söyleyen tutuklu sanıklar, cesetleri yok etmek için akla gelmeyecek bir plan yaptılar. Tutuklu sanıklar, verdikleri ifadelerinde olayı şöyle anlattılar: “Cesetleri yok etmek için Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun cenazelerini bir odada topladık. Kemiklerin kime ait olduğu anlaşılamasın diye evin yakınında bulunan ahırdan koyunları eve getirip odaya taşıdık. Ayrıca cesetlerin tamamen yok olması için yine evin altında bulunan yaklaşık bir traktör dolusu çıra ile odunları da odaya taşıyıp cesetlerin üzerine yerleştirdik. Evde birkaç tane mazot ve benzin bidonları da bulduk. Bu bidonlardaki benzin ve mazotu odunlarla cesetlerin üzerine döktük. Ardından evi ateşe verdik. Bu sayede cesetleri koyunlarla birlikte yok etmiş olacaktık. Ayrıca cesetler, hem çıra hem odun hem mazot hem de yanında yanan koyunlar nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılamayacaktı”

Cesetlerin yok edilmesine yönelik yapılan bu planın yanında 29 Kasım sabahına doğru evin kundaklanmasının ardından çıkan yangın, aynı günün akşamında fark edilebilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arazözler, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabilmişti.

Cesetlerin yok edilmesi için hazırlanan plan ve bir gün boyunca evin yanması nedeniyle Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, enkazı tamamen elekten geçirmesine rağmen aileye ait sadece diş protezi kalıntıları ve implant dişi parçaları bulabildi. Sanıkların suçlarını da itiraf etmesiyle cesetlerin enkazda olduğu anlaşıldı.

Öte yandan enkazda ilk başta yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu’na ait olduğu düşünülen kafatası bulunmuştu. Yarısı yandığı belirlenen kafatasında, tabancadan çıkan kurşun tespit edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, enkaz alanında ve çevrede yaptıkları incelemelerde tüfekten atıldığı belirlenen çok sayıda boş kovanda buldu.

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cinayet KASTAMONU

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
idam bile az kalır bunlara
Akp türkiyesi suç oranları %500 arttı
@osman_erdal_1990 Grip olsan sorumlusu akp mi olacak bu tur olaylar dunyanin her yerinde olur
@osmannar sana küfrederdim ama belli ki beyin olarak aslında sen yoksun. bre şerefsiz kastamonu nun kültür seviyesini, son 15 yılda akp den başkasına oy vermediğini, inanılmaz bir yobazlık içinde olduğunu, ve kastaonu da dahil olmak üzere türkiye nin her bölgesinde fuhuş, cinayet, bcinnet ve yolsuzluk olaylarının inanılmaz boyutlara geldiğini bilmeyen görmeyen kör olmnalı. inşallah allah seninh gibi yobazlarında belasını verir de çok gecikmeden çıkarız huzurlu temiz günlere. yoksa akp ile beraber ülkenin anasını ağlatacaksınız sahte müslüman ingiliz mandaları...!
hayretler içerisinde haberi okudum bir aileyi feci şekilde katletmişler.şimdi bu vahşilerin bu güzelim Dünyada yaşamaları haksızlık değil mi? Bu adamlar gerçi adam dememek lazım bu ne olduğu belirsiz vahşi caniler örnek olsun diye tv lerde canlı yayın olarak her gün bedeninden ve uzuvlarından bir parça alarak yavaş yavaş acı çektire çektire infaz edeceksin ki böle canilere en büyük göz dağını vereceksin böyle vahşice olayı yapmadan bir daha düşünecek.Adam bakıyor ki ceza evinde rahat rahat yaşamını sürdüyor ceza evinde hırsızlık yapmadan bedavadan karnını doyuracak ha içerde ha dışarda
Bu nasıl bir insanlıktır...
EĞİTİMSİZLİK VE CEHALETİN GELDİĞİ SON NOKTA ....
BU KAHPENİN DOĞURDUKLARI NASIL BİR MÜSLÜMANLIKTIR NASIL BİR İNSANLIKTIR .BU CEHENNEMLİKLER HALA NEFES ALIYORSA BU TÜRKİYENİN AYIBIDIR. BU NASIL ADALET .
Ben bunların lime lime edilmesini istiyorum bu benim vatanımın bana olan hakkıdır lütfen yapın .... kimin yanına ceza evine düşerse lütfen parça parça öldürün bunları..
böyleleri bizimle aynı havayı bile teneffüs etmemeli. yaşamayı haketmiyorlar.
bu da idamlık değilse hangi adalet bu yürekleri soğutur.
Allah sabır versin yakınlarına. Zor gerçekten
Seriat niye gelmiyoki. ?? Allahin dinin yasayip emirlerini neden kanun yerine koymuyoruz ?
İDAM CEZASININ GELMESİ İÇİN DAHA NE OLMASI GEREKİYOR ÇOK MERAK EDİYORUM...
BENİM İNANDIĞIM SİSTEMDE SABAH MASUM BİRİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYARSANIZ AKŞAM DAR AĞACINDA ASILMIŞ BİRİSİNİ GÖRÜRSÜNÜZ...NECİP FAZIL KISAKÜREK
Bun nasıl bir vahşettir en azılı hayvanlar dahi bunların yanında masum kalır. Bunlar insan olamaz benzin döküp yakacaksın bunları bunların aldığı her nefes, her lokma, haram beslemeyeceksin bunları içerde hapis bunlara ödül olur
Bunlar can çekişerek ölmeli bi seferde ölmek bunlar İçin kurtuluş olur
bunları doğuran ana babası da idam edilsin yaşıyorlarsa
@makgul07 ONLARIN YAPTIGI VAHŞET SENİN Kİ DAHA DA VAHŞET....
Ne deseni,ne dersek boş...Can çekişerek ölsünler demek bile hafif kalıyor! Aşağılık hayvanlar,öldürdükleri insanları yakmışlar yaa,bundan daha büyük vahşet var mı! Ki koyunları da yakmışlar,canlı canlı! Gerçekten mide bulandırıcı! Allah b. versin!!!
Bu vahşet gibi çok vahşet var,oyumuzu veriyoruz şehitlerimiz için idamı haykırıyoruz aldığımız sadece palavradan ibaret vahşetleri yapanlara sıcak yatak ,sıcak yemek ,su ve güvenlik sağlıyorlar bu tür olayları hergün okuyunca bunlara ellerim kırılsaydıda oy vermeseydim diyorum ,Allah belasını versin bu vahşilere hala yaşam güvenliği verenlere
Bunlar İçin yaşasın cehenem
idam niye gelmez bu ülkede bu vahseti yapanlar idama çarptırılmali daha kaç kişi ölücek kaç can yanacak idam gelmesi demek şeriat gelmesi demek değil şeriat ayrı idam ayri
kanım dondu
İDAMA KARŞIYIM AMA GELDE ASMA
Şimdi bu katil ruhsuz soysuzlara küfredecem onlardan fazla ceza yemekten korkuyorum!
şimdi bu cani mahlukları hapiste besleyeceğiz öylemi ? ;( bunlara kıssas yapmak lazım, yaptıkları şekilde çırayla yakarak yokedeceksin. bu se..refsiz mahluklar başka türlü temizlenmez !!!
ceszası aynı şekilde olması lazım ateşin içinde bağıra bağıra yanarak
bunları yapan kansızları meydanda diri diri yakmak lazım
HERKES TE BİR KATLİAM RUHU VAR. EVET CANİLİK İNSANIN KANI DONUYOR. EVET İDAM GELSİN BÖYLELERİNİN NEFES ALMASI BİLE HARAM AMA DOĞURAN ANA BABA ASILSIN KESİLSİN NE DEMEK. CEZALAR CAYDIRICI OLMADIKTAN SONRA NE YAPSAN NAFİLE ÖLENLERE ALLAHTAN RAHMET DİLERİM KALANLARA SABIR VERSİN ALLAH KİSEYE BÖYLE ÖLÜM NASİP ETMESİN
İDAMI GETİRECEK İNSAN BU ÜLKEDE YOK AMA HER ZAMAN LAFDA VAR BU AYNI AVRUPA BİRLİĞİ OLAYINA BENZETİYORUM HA GİRECEK HAA İDAM ÇIKACAK DİYE BEKLE BEKLE ÖMÜR ASLA YETMEZ ÇIKARSA UCUNUN BİRGÜN ÇIKARANLARA DOKUNACAK KORKUSU VAR YAKINLARA DEĞER KORKUSU VAR TEK BAŞINA İKTİDAR İSTERSE ÇIKARTIR AMA ONLARDA LAF EBELİĞİ YAPIYOR TOPU HALKA ATIYOR SANKİ HALK İMZALAYACAK İDAMI YOK BÖLE YALANLAR BIRAKIN BU İŞLERİ HAYDİİİİİ
CİNAYETİ İŞLEYENLER BİLİN Kİ İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ KATİLLERDİR HELE YAPTIKLARI ŞEYTANI UTANDIRIR AMA YORUMLARA BAKILIRSA HERKESİN İÇİNDE BİR CANAVARCA ÖLDÜRME İSTEĞİ VAR BU KATİLLERİN ANASINI BABASINI ÖLDÜRECEK KADAR İLERİ GİDENLER VAR BU MİLLET NASIL BU HALE GELDİ SEVGİ SAYGI BİTTİ ŞİMDİ LİME LİME DOĞRAYANLAR YAKANLAR KESENLER ARKADAŞ İDAMA EVET AMA BU İÇİNİZDEKİ CANAVRI ÖLDÜRÜN ÖNCE SAYGILAR SELAMLAR
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