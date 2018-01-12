Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bürme Köyünde kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin tutuklanan üç zanlı tarafından öldürüldükten sonra cesetleri yok etmek için evde yakıldıklarının açıklamasının ardından, zanlıların olayı nasıl gerçekleştirdikleri de ortaya çıkmaya başladı. Cesetlerin, koyunlarla birlikte aynı odaya koyulduğu, bir traktör çıra ve odun ile benzin kullanılarak ateşe verildiği öğrenildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlığı esnasında öldürüldükten sonra aynı evde yakıldıklarını açıkladı. Savcılık, ayrıca dosyadaki kısıtlılık kararının da kaldırıldığını kaydetti. Bu açıklamanın ardından ailenin nasıl yakıldıklarının detayları da ortaya çıkmış oldu. Vahşice işlenen cinayetin altından yine vahşet verici bir plan çıktı.

“CİNAYETİ İTİRAF ETTİ AMA CESETLERİN YERİNİ GÖSTERMEDİ”

Daha önceden tutuklanan Erkan Kaş ve Ersan Kaş kardeşlerin kayınpederi olan Ali Şahin, toplanan deliller ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak jandarma ekiplerine gözaltına alındı. Karakolda “vicdan azabı çekiyorum” diyerek hayvanları çaldıkları esnada işledikleri cinayeti itiraf eden Ali Şahin, suçlamaları kabul etmesine rağmen jandarma ekiplerini evin enkazından uzak tutmak için hedef şaşırtmış. Suçunu itiraf ettikten sonra savcılık ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde keşif yaptırılması ve gösterdiği yerlere bakılmasına rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Bu bilgiler ışığında cesetleri bulmak için harekete geçen jandarma ekipleri ve komando timleri, olay yerine yaklaşık 30 kilometre alanda arama tarama faaliyetlerine başladı. Tüm aramalara rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamadı.