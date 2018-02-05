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Kastamonuspor 1966 Kulübü personeli ile takım kaptanı, silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

KASTAMONU 1966 Kulübü İdari İşler personeli Eren Uzun ile futbol takımı kaptanı Salih Sefercik, kulüp çalışanı Emre U.'nun tabancalı saldırısı sonucu yaralandı.

Kastamonuspor 1966 Kulübü personeli ile takım kaptanı, silahlı saldırıda yaralandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU 1966 Kulübü İdari İşler personeli Eren Uzun ile futbol takımı kaptanı Salih Sefercik, kulüp çalışanı Emre U.'nun tabancalı saldırısı sonucu yaralandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonu 1966 Kulübü'nün Kuzeykent Mahallesi'ndeki binasında, saat 17.30 sıralarında, kulüp çalışanı Emre U. ile idari işler personeli Eren Uzun arasında tartışma çıktı. Emre U., tartışma sırasında yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Uzun'a ateş edip kaçtı. Saldırıda, Eren Uzun ile olay sırasında odada bulunan futbol takımı kaptanı Salih Sefercik, bacaklarından birer kurşunla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uzun ve Sefercik, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Şüpheli Emre U.'nun daha önce kulüpte masörlük yaparken işten çıkarıldığı, İŞKUR başvurusu sonrasında kulüpte iç hizmetlerde çalıştırılmak üzere yeniden göreve başlatıldığı öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan Emre U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.
KASTAMONUSPOR 1966 KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Kastamonuspor 1966 Kulübü Yönetimi, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın kulüp çalışanı Emre U. ve kulüp idari işler personeli Eren Uzun arasındaki şahsi bir meseleden kaynaklandığı, odada tesadüfen bulunan futbolcu Salih Sefercik'in de tabancadan çıkan kurşunla yaralandığı belirtildi. Kulüp yönetimi, Uzun ve Sefercik’in tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini belirterek, "Söz konusu olayın kulübümüz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay tamamen şahısların arasında bulunan meseleden dolayı kaynaklanmıştır. Sporcumuz ve personelimize karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı bildiririz" denildi.

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Kastamonuspor 1966 Kulübü personeli ile takım kaptanı, silahlı saldırıda yaralandıKastamonuspor 1966 Kulübü personeli ile takım kaptanı, silahlı saldırıda yaralandı

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