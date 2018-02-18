Kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından aranan şahıs tutuklandı

Sakarya’da hakkında kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu hakkında kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan S.Ö., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Öte yandan, hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası bulunan E.A. isimli şahıs da aynı gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası
Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber
Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler
Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Seçim ittifakı...
Adım adım takip etti apartmanda dehşeti yaşattı! Korkunç olayda flaş gelişme
Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler
Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum