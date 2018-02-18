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Kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından aranan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 18:02 | Son Güncelleme

Sakarya’da hakkında kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu hakkında kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan S.Ö.

Sakarya’da hakkında kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu hakkında kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve 11 yıl 7 ay kesilmiş cezası bulunan S.Ö., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Öte yandan, hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası bulunan E.A. isimli şahıs da aynı gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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