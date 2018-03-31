Kasten yaralama suçundan aranan şahı tutuklandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında kasten adam yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan 1 ayıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.