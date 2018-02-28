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Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün boşanma davası olan kardeşinin eşi Kırgız asıllı Katerina Çetin’i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (46), "Katerina ile bir süre oturma odasında boşanma davasını konuştuk. Çocukları vermek istemediğimizi söyledim, Katerina bana kızdı ve bağırdı. Bir anda sinirlendim. Eldivenleri giyip, ellerimle ağzını burnunu kapatarak boğarak öldürdüm" dedi. Mehmet Çetin, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Antalya Manavgat’ta dün yeğeniyle birlikte polise teslim olan Mehmet Çetin, Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak’ta oturan kardeşi 3 çocuk babası Haydar Çetin’in eşi Kırgız asıllı Katerine Çetin’i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis, Katerina Çetin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda şiddet izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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HAKKINDA DAVA AÇILAN KARDEŞİ KIRGIZİSTAN’A GEÇTİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Mehmet Çetin, bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Mehmet Çetin, kardeşi Haydar Çetin ile birlikte İstanbul’da tekstil işi yaptıklarını, bir süre önce işlerinin bozulduğunu anlattı. İşleri bozulduktan sonra kendisinin, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine, kardeşinin ise ailesiyle birlikte Rusya’ya gittiğini belirten Mehmet Çetin, kardeşinin işleri düzeltmek için yaptığı bütün girişimlerde başarısız olduğunu kaydetti.

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Hakkında çeşitli davalar açılan kardeşinin Rusya’dan Kırgızistan’a geçtiğini belirten Mehmet Çetin, "Kardeşimin, eşi Katerina ve 3 çocuğu ise akrabalarımızın bulunduğu Manavgat’a geldi" dedi.

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KARDEŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kardeşinin, Katerina Çetin’e ’kendisini aldattığı'’ iddiasıyla avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığını öne süren Mehmet Çetin, kendisinin de Katerina'yı bu konuda defalarca uyardığını savundu. Boşanma davası süresinde çocukların velayeti konusunda anlaşmazlık olduğunu belirten Mehmet Çetin, kendilerinin çocukların velayetinin babasında olmasını istediğini, Katerina Çetin’in de buna karşı çıktığını kaydetti.

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’BİR ANDA SİNİRLENDİM’

Kendisinin 3 ay önce eşinden boşandığını, akrabalarının işlettiği markette zaman zaman çalıştığını, çocuklarının ise kendinde olduğunu aktaran Mehmet Çetin, "Benim de 1’i yetişkin 3 çocuğum var. Küçük çocuklar kuzenleriyle oynamak istedi. Gece gidip yeğenlerimi aldım. Bu sırada Katerina bana manalı manalı laf söyledi. Canım sıkıldı. Çocukları eve götürdüm. Bir süre onlarla vakit geçirdim. Ardından evden çıkıp marketten birkaç şeyle eldiven aldım. Ardından Katerina’nın evine gittim. Katerina’yla bir süre oturma odasında boşanma davasını konuştuk. Çocukları vermek istemediğimizi söyledim, Katerina bana kızdı ve bağırdı. Bir anda sinirlendim. Eldivenleri giyip, ellerimle ağzını burnunu kapatarak boğarak öldürdüm. Tek başıma biraz oturup evime gittim" dedi.

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’BENİ POLİSE GÖTÜRDÜ’

Eve vardığında küçük 2 yeğeninin uyuduğunu, diğer yeğeni ve kendi çocuklarının ise oynamaya devam ettiğini anlatan Mehmet Çetin, "Yattım ama uyuyamadım. Sabah erkenden akrabalarımızın marketini açtım. Etrafı temizledim, saat 09.00 gibi yeğenim markete geldi, gece olanları anlattım. Önce bana inanmadı, ardından eşini eve gönderdi. Olayın doğru olduğunu görünce beni polise götürdü" diye konuştu.

Mehmet Çetin, özellikle son zamanlarda çok zor bir hayat sürdüğünü ve psikolojik rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle yeşil reçeteli ilaç kullandığını da kaydetti. Savcılıktaki ifadesinin ardından ’kasten öldürme’ suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Mehmet Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÇOCUKLAR, SOSYAL HİZMETLER TARAFINDAN ALINDI

Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Haydar- Katerina Çetin çiftinin 4, 6 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarının korunma ve bakımı için harekete geçti. Olayın olduğu eve giderek komşular ve küçük çocukların akrabalarıyla görüşen sosyal hizmet uzmanları, çocukların korunmasının ve bakımının devlet tarafından yapılması gerektiğini belirten rapor hazırladı. 3 çocuk, cumhuriyet savcısının talimatıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından alınarak Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Mehmet Çetin’in yaşı küçük olan 2 çocuğu ise annelerine teslim edildi. Reşit olan diğer çocuğuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

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CENAZE KIRGIZİSTAN’A GÖNDERİLECEK

Diğer taraftan Katerina Çetin’in Antalya Adli Tıp Kurumu’nda bulunan cenazesinin, eşinin akrabaları tarafından Kırgızistan’a götürüleceği belirtildi. Katerina Çetin’in annesine henüz haber verilmediği, ancak akrabalarına ölüm haberinin verildiği kaydedildi. (DHA)

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Antalya Manavgat Katerina Çetin Mehmet Çetin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kesin kadına sulandı ayı kadında yüz vermeyince öldürdü şimdi başka yalanlar söylüyor
insan ne diyeceğini bilemiyor bu kadar kolay olmamalı bi kadını öldürmek daha doğrusu bi insanı
barbarlik geninizde var sasirmadim
baba sende çok sinirlisin olmaz böyle çocukların babası gelir çocukları alır yada annesine verir bu öfke niye kadını öldürecek
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