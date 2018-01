Katil zanlısı eski ortakla birlikte toplam 4 kişi adliyede (2)

Bodrum'da öldürülen Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir'in (46) katil zanlısı eski ortağı Mustafa Ö. (40) ile birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S. ve kayınvalidesi F.S.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde konuşan Mustafa Ö., "Eşimin, 'Mustafa'yı tost almaya gönderdim, bekliyorum' mesajını gördüm. Bu mesajın ardından tost almak için dışarı çıktım, ardından saklandım. Ali gelip, eve girdi. Ben de daha sonra eve aniden geldim. İkisini sarmaş dolaş gördüm. Aniden ayrıldılar. İkisi de bir şey demedi. Ben de sinirlendim, dışarı çıktım. Ardından olay sabahı kahvaltıdan sonra Ali ile konuşmak istedim. Onunla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yurt dışı seyahatlerine de birlikte giderdik, kardeş gibiydik. Ben Ali'ye "Niye bana bunu yaptın değer miydi be kardeşim, yuvamı yıktın' dedim. Çünkü artık Tuğba ile olamazdım. O da bana sert cevaplar verdi, tartışmaya başladık. Onun odasındaydık. Çekmecesinde tabancası olduğunu daha önceden biliyordum. Bana ağır hakaretler edip, vurmaya başladı. Boğuştuğumuz anda onu korkutmak için çekmecedeki tabancayı aldım. Amacım korkutmaktı. Alt alta, üst üste kavga ederken birden tabanca ateş aldı. Ben tabanca kullanmayı bilmem. Demek ki ağzında mermi varmış. Olayın şokunu yaşadım. Daha sonra kayınpederimden yardım istedim. Öldürmek aklımın ucundan geçmedi, sadece Ali ile yollarımı ayıracaktım. Eşimden de boşanacaktım ama bunu sormak benim hakkımdı. Kavganın buraya varacağını düşünmedim değmezdim, çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

EŞİNDEN AYRILMAK İSTEMİŞ

Eşinin yaklaşık 3 yıldır Ali Özdemir ile aşk yaşadığını öne sürerken, karısı T.Ö.'den boşanmak için aralık ayında mahkemeye başvurduğu ancak büyüklerinin telkiniyle vazgeçtiğini belirten Mustafa Ö, "Artık eşim T.Ö. ile yaşayamayacağımı anlamıştım. Sadece çocuklarımın geleceğini düşünüyordum. Dedikodular aşırı derecede artmış, üzerine de ikisini yakalayınca deliye dönmüş, şuursuz biçimde hareket ediyordum. Olay günü ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece Ali ile konuşup hem T.Ö.'yü hem de Ali'yi hayatımdan çıkarmak istediğimi söyleyecektim, olaylar bu hale geldi" dedi. Kayınpeder A.S. ise olaydan bir gün önce damadının kendisine 'ben bu ilişkiyi öğrendim, eşimi seviyordum ona zarar vermek istemiyorum bu nedenle Ali'yi öldüreceğim' dediğini ve silahı gösterdiğini söyledi. A.S., "Ben de Mustafa Ö.'ye hayır yapma, çözüm ve çare değil dedim. Ancak olaydan sonra beni aradı eve çağırdı ve 'yardım et' dedi, yardımcı olmamı istedi. Ben sadece ormana kadar onunla gittim. Sonra da neden bunu yaptım diye pişman oldum. Adalet yerini bulacak" dediği öğrenildi.