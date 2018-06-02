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Katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan F.K.P.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan F.K.P. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi 227 Sokak'taki pazaryerinde meydana geldi. Rehber ve bar işletmecisi Selim Uysal ile bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafları ayırmak için araya giren Uysal'ın arkadaşı, rehber ve emlak danışmanlığı yapan Kutay Bilgiç (31) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Uysal ise ağır yaralandı. Selim Uysal, çağırılan ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin F.K.P. olduğu belirlendi. F.K.P., dün saat 20.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde banka ATM'sinin önünde yakalandı. F.K.P., işlemlerinin ardından Dalyan'a gönderildi.

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