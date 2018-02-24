HABER

Katil zanlısı teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde tabancayla karnından vurularak öldürülen Rıdvan Karadağ'ın katil zanlısı Murat Şahin, polise teslim oldu.

Katil zanlısı teslim oldu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde tabancayla karnından vurularak öldürülen Rıdvan Karadağ'ın katil zanlısı Murat Şahin, polise teslim oldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Şahin tutuklandı.
Olay, geçen perşembe günü, Harmandalı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan Rıdvan Karadağ (26) ile Murat Şahin (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Şahin, belindeki tabancasını çıkartıp, iki el ateş ederek Karadağ'ı karnından vurdu. Ağır yaralanan Karadağ, ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Olayın ardından araştırma başlatan jandarma, katil zanlısının Murat Şahin olduğunu belirledi. Bu bilgi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle de paylaşıldı. Arama çalışmaları sürerken, katil zanlısı Şahin bugün öğle saatlerinde polise teslim oldu. Şahin'in emniyetteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahin, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Şahin tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.