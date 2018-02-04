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Katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 18:01 | Son Güncelleme

Iğdır’da 74 yaşında ki kadını 17 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.Iğdır merkez Yaycı Köyü Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki evde işlenen cinayet zanlısı Nahçıvan uyruklu Teymur R.

Katil zanlısı tutuklandı

Iğdır’da 74 yaşında ki kadını 17 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.
Iğdır merkez Yaycı Köyü Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki evde işlenen cinayet zanlısı Nahçıvan uyruklu Teymur R. tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Teymur R. ifadesinde, evde kimsenin olmadığını düşünerek hırsızlık için girdiğini, karşısına aniden Şefika Sever’in çıktığını belirtti. Şefika Sever’in ’sen kimsin’ diye sorması üzerine katil zanlısı Teymur R. panikleyerek Sever ile boğuşmaya başladığını, boğuşma esnasında yaşlı kadını sırt bölgesinden 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, evde bulduğu 500 TL’yi alarak olay yerinden kaçtığını belirtti.
Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır Cezaevine gönderildi.

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