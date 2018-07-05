HABER

Katilinden kaçtı ama kurtulamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'DE yol kenarında bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Katilinden kaçtı ama kurtulamadı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
BÜYÜKÇEKMECE'DE yol kenarında bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürüldüğü belirlenen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sercan Burgu evli Hatice K. ile ilişki yaşamaya başladı. Burgu Hatice K. ile yaşadığı kavga sonrası kadının çektiği görüntü ve fotoğrafları kocası Mahmut K'ya gönderdi. Mahmut K ile Hatice K. ayrı yaşamaya başladı. Ancak Burgu bu kez de Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı. Burgu Mahmut K'nın kızlarının okul çıkışında önünü kesti. Kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" dedi. Kızların durumu babasına anlatması üzerine Mahmut K. arkadaşlarını da alarak Burgu'nun yanına gitti. Çıkan tartıma sonrası Mahmut K., ve 3 arkadaşı Burgu'yu kaçırdı. Öldürülen Burgu'nun cesedi Kumburgaz gişelerindin yanındaki boş alana atıldı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıları tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi serbest bırakılırken Mahmut K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA
Sercan Burgu'nun zanlılardan saklanması ve kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Burgu'nun peşinden koşan bir zanlının bir süre sonra geri dönerek kaçması görülüyor. Çevredeki vatandaşlar da olay yerine bakıyor.

fotoğraflı

Katilinden kaçtı ama kurtulamadıKatilinden kaçtı ama kurtulamadıKatilinden kaçtı ama kurtulamadıKatilinden kaçtı ama kurtulamadı

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
'Ebu Talha El Turki' kod adlı DEAŞ'lı terörist öldürüldü iddiası'Ebu Talha El Turki' kod adlı DEAŞ'lı terörist öldürüldü iddiası
Çaldığı parayı iade eden sanık: Kafam iyiydi, alkollüydümÇaldığı parayı iade eden sanık: Kafam iyiydi, alkollüydüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

İlginizi Çekebilir

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.