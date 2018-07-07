Katiliyle mesajlaşarak ölüme gitmiş

Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar, küfürleşmeye dönüştü. Buna sinirlenen Muhammet Doğan, yanına aldığı ruhsatsız tabanca ile hastanenin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş'i arayarak otoparka gelmesini söyledi. Mutfaktan aldığı satırla otoparka gelen Tüdeş, Doğan'ı kovalamaya başladı. Muhammet Doğan da yanında getirdiği tabanca ile Tüdeş'e 3 el ateş edip, olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise alınan Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vurularak öldürüldü. Tüdeş'in, öldürülmeden hemen önce hastanenin morg bölümünden elinde telefonla şüpheli Doğan ile mesajlaşarak buluşmaya gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINI ARAYIP, 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabançayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı.

Daha önce yaralama suçundan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı kaydedilen Muhammet Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MESAJLAŞARAK KATİLİNİN YANINA GİTTİ

Mesai saatleri içerisindeyken Doğan'ın çağırması üzerine Zülfikar Tüdeş'in morg bölümünden buluşma noktası olan otoparka gitmesi dikkat çekti. Tüdeş, elindeki telefonla Doğan ile mesajlaşırken hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

