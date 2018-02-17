Katillerine 'Beni öldürmeyin' diye yalvarmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Serhat Demir'i (28) av tüfeği ve tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden Davut T. (30) ile kardeşi Habib T. (27) tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Davut T.'nin yanında çalışırken eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı, ardından da evlendiği saptanan Serhat Demir'in, olay sırasında "Beni öldürmeyin" diye yalvardığı belirtildi.

Olay, 13 Şubat günü saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli Serhat Demir'e, yaklaşan bir otomobilden inen kişilerce av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden mermi ve saçmalarla ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'NE OLUR ÖLDÜRMEYİN'

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, civardaki 40 güvenlik kamerasını inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, eşkallerini belirledikleri şüphelilerin olay sırasında motosikletle ilerleyen Demir'e araçla çarparak düşürdüklerini, ardından otomobilden inerek pompalı tüfek ve tabancayla ateş ederek öldürdüklerini ortaya çıkardı. Öldürüleceğini anlayan Demir'in ise saldırganlara, 'Ne olur öldürmeyin' diye yalvardığı ortaya çıktı. 5 şüphelinin otomobilin plakasını ise çamurla kapattıkları saptandı.

ESKİ PATRONUNUN EŞİ İLE EVLENMİŞ

Saldırıda yaşamını yitiren Demir hakkında araştırma yapan polis, maktulün 2012 yılında, İstanbul'da midyecilik yapan Davut T.'nin (30) yanında çalıştığını, eşi H.S. (27) ile gönül ilişkisi kurup Adana'ya geldiğini belirledi. Davut T.'den boşanan genç kadının, Demir ile kısa süreli evlilik yapıp, boşandığı tespit edildi.

Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Davut T.'nin izini sürdü. Ekipler, olay günü Davut T. ile kardeşleri Habib T. (29) ve Ahmet T.'nin (41) akrabalarının kına gecesine katılmak için Mardin'den Adana'ya geldiklerini, bu sırada kentte olduğunu duydukları ve işyerini öğrendikleri Serhat Demir'i öldürdüğünü tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler Davut T., Habib T., Ahmet T. ve ölen kişinin işyerini gösterdiği belirlenen Mehmet Ö. (25) ile şüphelileri evinde sakladığı ileri sürülen Nedim Ö.'yü (39) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Davut T. ve Habib T., tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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