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Katları dolaşıp, ayaklarına uyan ayakkabıları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmandan 2 çift ayakkabı çalan 3 kişinin, güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmandan 2 çift ayakkabı çalan 3 kişinin, güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, ayakkabı hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı. Geçen 11 Mayıs'ta, Sitler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan kapının önünde bırakılan 2 çift ayakkabı çalındı. Sabah ayakkabıların çalındığını farkeden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde ayakkabıları çalan şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etti. Polis, görüntülerden, katları dolaşıp, kendi ayaklarına uyan 2 çift ayakkabıyı çaldıkları belirlenen 3 şüphenin yakalanması için çalışma başlattı.

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