HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Katları dolaşıp, ayaklarına uyan ayakkabıları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 01:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmandan 2 çift ayakkabı çalan 3 kişinin, güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Katları dolaşıp, ayaklarına uyan ayakkabıları çaldılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmandan 2 çift ayakkabı çalan 3 kişinin, güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, ayakkabı hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.
Geçen 11 Mayıs'ta, Sitler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan kapının önünde bırakılan 2 çift ayakkabı çalındı. Sabah ayakkabıların çalındığını farkeden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde ayakkabıları çalan şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etti. Polis, görüntülerden, katları dolaşıp, kendi ayaklarına uyan 2 çift ayakkabıyı çaldıkları belirlenen 3 şüphenin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Katları dolaşıp, ayaklarına uyan ayakkabıları çaldılar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Maden işçileri yerin 300 metre altında ilk sahuru yaptı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.