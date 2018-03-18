Katliam gibi kaza!

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ



Kanaldaki beton bariyere çarpan araçta sürücü ile Cemile Uyar olay yerinde, 6 aylık bebek Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Fatime Uyar ağır yaralandı. Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

AA