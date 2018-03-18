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Katliam gibi kaza!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza!

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kanaldaki beton bariyere çarpan araçta sürücü ile Cemile Uyar olay yerinde, 6 aylık bebek Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Fatime Uyar ağır yaralandı. Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli onur avcı bebek Kaza

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