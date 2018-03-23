Katliamda öldürülen bakkal sahibi defnedildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de sevdiği kızın ailesini katleden Fırat Yurdakul’un öldürdüğü bakkal sahibi Celal Koral’ın cenazesi yaşadığı köyde defnedildi.
Şarkışla ilçesinde bağlı Ortaköy’de yaşayan Fırat Yurdakul, 21 Mart’ta sevdiği kız Pınar Ezgi Esen’in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen’i öldürdükten sonra gittiği bakkalda dükkan sahibi Celal Koral ve oğlunu da öldürerek otomobilini gasp etti. Celal Koral’ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesindeki otopsinin ardından Ortaköy’e gönderildi. Burada köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Koral’ın cenazesi gözyaşları içerisinde defnedildi. Koral’ın oğlu Taylan Koral’ın cenazesinin ise annesi tarafından Adana’ya götürüldüğü ve burada defnedileceği öğrenildi.
Cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakam Vekili Yusuf Cankatar, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Koral’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Uğruna cinayet işlenen Pınar köye geldi
Öte yandan Fırat Yurdakul’un uğruna cinayet işlediği Pınar Ezgi Esen, yaşadığı Adana’dan Ortaköy’e geldi. Esen’in oldukça üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi. Olayda hayatını kaybeden anneanne Cennet, dede İbrahim ve baba Tarık Esen’in cenazelerinin ise yarın sabah saatlerinde defnedileceği öğrenildi.
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