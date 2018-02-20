Katliamı canlı yayınladı, Facebook korkunç videoyu saatlerce kaldırmadı

Dehşet veren olay dün gece Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşanmıştı. 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gitti, iki aile arasında tartışma çıktı. Eve dönen Saral, daha sonra kız evini av tüfeğiyle bastı. Katliam yapan cani 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile kaydederek Facebook'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Ali Saral'ın bazı yakınları canlı yayın sırasında "Ne yapıyorsun" gibi tepkilerini paylaştı. 100'ü aşkın kez paylaşılan videoyu 30 bini aşkın Facebook kullanıcısı izledi.
Çok sayıda Facebook kullanıcısı videoyu şikâyet etti. Facebook ise videoyu yayından kaldırmayıp sadece "Bu video sansürlenmemiş şiddet veya kan içeriyor olabilir" notunu eklemekle yetindi. Katliamdan yaklaşık 12 saat sonra, sabah 10.30 itibarıyla video hâlâ Facebook üzerinde izlenebilir durumda.
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