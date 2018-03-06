Katma ve Metinler köyü teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeran beldesinin doğusundaki Katma ve Metinler köyü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleme kaydediliyor. Harekatın 46’ncı gününde Şeran beldesinin doğusundaki Katma ve Metinler köyü terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi. Ayrıca Şeran operasyonu sırasında ve Cinderes bölgesinde 2 PKK’lı terörist esir alındı.
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