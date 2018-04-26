Kato Dağı’nı teröristlere dar eden Mehmetçiğin nöbeti sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve teröristlerin ’asker giremez’ dediği Kato Dağını tamamen teröristlerden temizleyen Mehmetçiğin nöbeti kar kış demeden sürüyor. Tamamen teröristlerden arındırılarak belirli noktalarına üs kurulan ve Kuzey Irak’tan Türkiye’ye terörist gurupların girmesine izin verilmeyen 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda yer yer 1 metreye ulaşan kara rağmen Mehmetçiğin nöbeti devam ediyor. Katı Dağının önemli noktalarına kurulan üs bölgelerinde görev yapan asker ve güvenlik korucuları nöbetlerini yeni arkadaşları ile değiştirdi. Ağır doğa şartlarına rağmen büyük başarılar elde eden Mehmetçik kar, tipi ve fırtına demeden Kuzey Irak’ta bulunan terör kamplarından Türkiye’ye girişlere izin vermemek için gece gündüz Kato Dağında nöbetini sürdürüyor. Görevini tamamlayan asker ve güvenlik korucuları nöbeti yeni gelen silah arkadaşlarına teslim ederek helikopterlerle Kato’dan taşındı. Helikopterler nöbeti devralacak yeni asker ve güvenlik korucuları getirirken, uzun süredir Kato’da görev yapan asker ve güvenlik korucuları ise gelen helikopterlerle geri taşındı.

62 terörist etkisiz hale getirilmişti

Yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı ve ’Küçük Kandil’ olarak adlandırılan Kato Dağındaki terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonda 9’u sağ 62 terörist etkisiz hale getirilmişti. Mehmetçik tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla yüze yakın sığınak içinde binlerce silah, mühimmat, tonlarca patlayıcı ele geçirilerek imha edilmişti. Mehmetçiğin teröristlerden tamamen arındırdığı Kato Dağının önemli noktalarına üs bölgeleri kurularak gece gündüz nöbet tutulmaya başlandı.

Cephanelik ele geçirilmişti

Teröristlerin ’asker giremez’ dediği Kato Dağında yürütülen başarılı operasyonlarla PKK’ya ait yüze yakın sığınak ve binlerce silah ile mühimmat ele geçirilmişti. Terörle mücadele tarihinde en çok mühimmat ve silahın ele geçirildiği Kato Dağınde yeniden teröristlerin konuşlanmaması için bölgede kurulan üs bölgeleri ile gece gündüz nöbet devam ediyor. Kar, tipi ve fırtınaya rağmen büyük bir fedakarlık örneği göstererek vatanı koruyan asker ve güvenlik korucuları Kato Dağı’nı teröristlere dar etti. Yapılan başarılı operasyonlarda 753 makineli ve otomatik uzun namlulu tüfek, 7 doçka uçaksavar, 19 RPG-7 roketatar, 358 bin 418 değişik çapta fişek, 76 bin adet Biksi makineli tüfek mermisi, 3 adet omuzdan atmalı hava savunma füzesi, 65 ton kuru gıda, şehirlerde bomba yüklü araçlarda kullanılan 22 ton amonyum nitrat gübresi, 9 adet jeneratör, 3 bin 500 litre mazot, bomba ateşlemesinde kullanılan 8 bin 150 adet elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Teröristlerin yeniden Kato Dağını üs olarak kullanmaması için bölgeyi kontrol altına alan Mehmetçik nöbetini sürdürüyor. Görevini tamamlayan asker ve güvenlik korucuları yerlerine yeni gelen arkadaşlara devrederken, helikopterlerle Beytüşşebap ilçesine hareket etti.

