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Kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 01:29 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sanayi bölgesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 23.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Artvin Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde sanayi bölgesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Artvin Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi içerisinde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin şiddetini arttırdığı yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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