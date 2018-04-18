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Kavacık'ta trafik kazası: TEM trafiğe kapandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor

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