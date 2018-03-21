"Kavga ediyormuş" gibi yaparak soydular

ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA) İSTANBUL'da yol ortasında 'kavga ediyormuş' gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşların paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Genellikle yabancı uyruklu kişileri kendilerine kurban olarak seçen şüphelilerin 5 olayda yaklaşık 100 bin lira çaldığı öğrenildi. Polis kayıtlarına göre "tantanacılık" olarak adlandırılan olaylarla ilgili aynı çete üyesi olduğu öğrenilen 2 kişi daha önce yakalanarak tutuklanmıştı.

KAVGA EDİYORMUŞ GİBİ YAPIP PARA ÇALMIŞLAR

Fatih, İskenderpaşa mahallesi, Macar kardeşler caddesi üzerinde 16 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Abdülkadir Ö.(34) isimli mağdurun yanına yaklaşan iki kişi, sözde kavga etmeye başladı. Birbirlerini iterek mağdurun yanına yaklaşan iki şüphelinin onu aralarına alarak birkaç saniye içinde şüphelinin cebindeki 2 bin 500 doları ile 605 eurosunu çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından cebindeki paraların çalındığını fark eden mağdurun polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.