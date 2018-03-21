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"Kavga ediyormuş" gibi yaparak soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yol ortasında  'kavga ediyormuş' gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşların paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

ALI AKSOYER/ISTANBUL(DHA) İSTANBUL'da yol ortasında 'kavga ediyormuş' gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşların paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Genellikle yabancı uyruklu kişileri kendilerine kurban olarak seçen şüphelilerin 5 olayda yaklaşık 100 bin lira çaldığı öğrenildi. Polis kayıtlarına göre "tantanacılık" olarak adlandırılan olaylarla ilgili aynı çete üyesi olduğu öğrenilen 2 kişi daha önce yakalanarak tutuklanmıştı.

KAVGA EDİYORMUŞ GİBİ YAPIP PARA ÇALMIŞLAR

Fatih, İskenderpaşa mahallesi, Macar kardeşler caddesi üzerinde 16 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Abdülkadir Ö.(34) isimli mağdurun yanına yaklaşan iki kişi, sözde kavga etmeye başladı. Birbirlerini iterek mağdurun yanına yaklaşan iki şüphelinin onu aralarına alarak birkaç saniye içinde şüphelinin cebindeki 2 bin 500 doları ile 605 eurosunu çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrılmasının ardından cebindeki paraların çalındığını fark eden mağdurun polise haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 12 Mart 2018'de düzenlenen operasyonla şüpheliler Recep İ.(26) ile Mehmet Ç.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden resmi belgede sahtecilik, yağma, hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

5 OLAYDA 100 BİN LİRA ÇALMIŞLAR

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Beyazıt bölgesinde 12 Ocak 2018'de yabancı uyruklu mağdur S.A.Ö'nün 1000 dolarını, Kumkapı bölgesinde 5 Şubat ve 15 Şubat 2018 tarihlerinde yine yabancı uyruklu iki mağdurdan toplam 10 bin 500 dolar ile 22 Ocak 2018'de Beyazıt'ta E.K. adlı mağdurun cebinden 10 bin dolar çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemlerle toplamda yaklaşık 100 bin lira çaldığı tespit edildi.

Polis kayıtlarına "tantanacılık" olarak adlandırılan olaylarla ilgili daha önceden de Azat A. ile Ağit T. adlı kişilerin yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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