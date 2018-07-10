Kavga ettiği arkadaşını öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, Sercan Çapar (26), tartıştığı arkadaşı Mert Erçıktı'yı (21) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Mert Erçıktı ile telefonla konuştuğu arkadaşı Sercan Çapar arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erçıktı, telefonu kapattıktan sonra Çapar'ın evine gitti. Burada iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Sercan Çapar evden aldığı tabancayla Mert Erçıktı'yı vurdu. Mert Erçıktı olay yerinde hayatını kaybederken, Çapar tabancayla birlikte jandarmaya teslim oldu.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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