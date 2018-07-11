Kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Mehmet Kocadoğan (26), kavga ettiği, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, sabaha karşı merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait otomobilde boş bir arsada oturan Mehmet Kocadoğan (26) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, yanında taşıdığı tabancayla Kocadoğan''a iki el ateş ederek kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın başından ve karnından yaralanan Kocadoğan kurtarılamadı.
Kocadoğan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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