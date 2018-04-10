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Kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Kavga, Han ilçesine bağlı Kayı Mahallesi’nde yaşandı.

Eskişehir’de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kavga, Han ilçesine bağlı Kayı Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.E.İ. isimli kişi Y.K.’yı bıçakla yaraladı. Yaralanan Y.K. Çifteler Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan olayı gerçekleştiren A.E.İ., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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