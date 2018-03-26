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Kavga ihbarına giden polis ev yangınıyla karışlaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kavga ihbarı üzerine bir eve polis, yangınla karşılaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kavga ihbarı üzerine bir eve polis, yangınla karşılaştı. İtfaiye ekipleri evdeki yangını söndürürken, kız arkadaşıyla tartışan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak’ta bulunan Aydıncı Apartma’nın 4’üncü katındaki bir dairede meydana geldi. Kavga edildiği ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti. Kısa sürede belirtilen adrese giden polis, ev yangıyla karşılaştı. O sırada itfaiye ekipleri de gelerek yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kontrol atına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlemezken, evin 1 odası kullanamaz hale geldi. Yangın çıkan evde N.K. isimli kız arkadaşıyla tartıştığı öğrenilen C. B. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. C. B.’nin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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