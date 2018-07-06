'Kavgacı çift' alarmı yanlış çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, apartmanda sürekli kavga eden çiftin evinden çığlıklar geldiği ihbarı üzerine eve giren polis, içeride kimseyi bulamadı. Sesin, bir üst kattaki evden geldiği, polis gelince çiftin kavgayı sonlandırdığı belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1507 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan ve sürekli tartışan çiftin dairesinden çığlıklar geldiğini belirten mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede belirtilen adrese giden polis, uzun süre kapıyı çalmasına rağmen ses alamayınca savcılıktan alınan izinle kapıyı kırmaya karar verdi. Olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi, kapıyı kırmak yerine balkondan girilmesi talimatını verdi. Çelik yeleklerini giyen polis ve itfaiye ekibi, itfaiye merdiveni ile balkondan eve girerken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Bir süre sonra daireye giren polis kimseye ulaşamadı.

Sesin, her zaman kavga ettiği belirtilen çiftin evinden değil, 3'üncü katta oturan başka bir çiftten geldiği belirlendi. Bu çiftin polisin geldiğini görünce kavgayı sonlandırdığı tespit edildi. Polis, tutunak tutup olay yerinden ayrıldı.

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