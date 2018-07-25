Kavgada bacaklarından vuruldu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)- KASTAMONU'da kent merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, kent merkezinde bulunan Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü karşısında meydana geldi. İddiya göre yol kenarında Ömer P. ile Mehmet Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Ömer P. belinden çıkardğı tabanca ile Mehmet Ö.’yü bacaklarından vurdu. Olay sonrası kaçan ve kısa süre sonra olay yerine gelen Ömer P. polise teslim oldu. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Mehmet Ö.’nün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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