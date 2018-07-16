Kavgada başından vurularak öldürüldü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde İbrahim Dilek (33), kavga ettiği İ.T.A. (17) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Gelibolu ilçesinde yazlık sitelerin bulunduğu Eğritaş bölgesinde, gece meydana gelen olayda, İbrahim Dilek ve İ.T. A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, İ.T.A., tabancayla Dilek'i başından vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan İ.T.A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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