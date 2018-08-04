Kavgada bıçakla öldürüldü

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklanan Yılmaz Güler (40), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Güler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Güler, çağırılan ambulansa Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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