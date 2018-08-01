Kavgada bıçaklanan genç öldü

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te iki genç arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada O.Y.'nin (18) bıçakladığı Gökhan Öztürk (19) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Şıh Abdullah Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uluğcan Ortaokulu yakınlarında karşılaşan O.Y. ile Gökhan Öztürk bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavga eden ikiliden O.Y., yanındaki bıçakla Öztürk'ü yaraladı. Yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, O.Y. ise kaçtı. Acil serviste tedaviye alınan Öztürk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi otopsi için morga konulurken, polis, cinayet şüphelisi O.Y.'yi gözaltına aldı.

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