HABER

Kavgada bıçaklanan Suriyeli genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kavga ettiği İsmail Ç.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kavga ettiği İsmail Ç. tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ubeyda Muhammed (19) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece geç saatlerde Vatan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arlarında anlaşmazlık bulunan İsmail Ç. İle Ubeyda Muhammed, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İsmail Ç., yanındaki bıçakla Muhammed'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammed, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Muhammed'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayın ardından kaçan şüpheli İsmail Ç. ise polisin yaptığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!Akşener'den Bahçeli'ye: Eylemsiz doçent, yancı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.