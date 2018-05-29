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Kavgada kalbinden bıçaklanan liseli Hasan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

BATMAN'da, kavga ettiği Ö.D.

Kavgada kalbinden bıçaklanan liseli Hasan öldü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, kavga ettiği Ö.D. (17) tarafından kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi Hasan Kızılçınar (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesi çarşı merkezinde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Hasan Kızılçınar ile Ö.D. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, Ö.D., yanındaki bıçağı Kızılçınar'ın kalbine sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Kızılçınar'ı görenler, sağlık ekibinden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Kızılçınar'ı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Kızılçınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ö.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayapınar Lisesi'nin başarılı öğrencilerinden olduğu belirtilen Hasan Kızılçınar'ın cenazesi, bugün ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katılımı ile Kayapınar beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kayapınar Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan, "Hasan, örnek bir öğrenciydi. Okul dışında yaşanan bu üzücü olay, bizi olduğu gibi belde sakinleri ile sınıf arkadaşlarını sarstı. Başarılı öğrenci için hem okulda hem de belde de 1 günlük yas tutuldu" dedi.

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