Kavgada tabancayla vurulan genç öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada vurulan Ali Bayır (25) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan Ali Bayır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki bir özel hastaneye götürülen Bayır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayır'ın cesedi Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı'na götürülürken, olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş kovanlara el koydu. Jandarma, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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