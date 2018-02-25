Kavgaya karışınca yakalandı

Zeki GÜNAL-İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de bir işyerinden çaldığı laptopla kaçan şüpheli, 2,5 saat sonra karıştığı bir kavga sonrası yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kağıthane'de faaliyet gösteren bir yayın kuruluşunda saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Şüpheli Ferit Ö., tornavida ve bıçak kullanarak işşerinin kapısından girerek gördüğü laptopu çalarak kaçtı. Laptopunun çalındığını daha sonra farkeden şirket çalışanı Ahmet Hamdi Çiçek, durumu hemen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne bildirdi. Polis ekipleri, olaydan 2.5 sonra bir kavgaya karışan ve başından yaralanan şüpheli Ferit Ö'nün üzerinde laptop, bıçak ve tornavidalar bulunca, kendilerine daha önce gelen hırsızlık ihbarını değerlendirdi. İşyerinin güvenlik kamerası incelendiğinde, laptopu çalanın şüpheli olduğu belirlenerek gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
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