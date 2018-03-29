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Kavgayı ayırmak istedi, katil oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da, 5 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Özcan Özdemir (20), bu sırada kendisine "Sen bu işe karışma" deyip küfür eden Yakup Botan'ı (30), av tüfeğiyle vurup öldürdü.

Kavgayı ayırmak istedi, katil oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 5 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Özcan Özdemir (20), bu sırada kendisine "Sen bu işe karışma" deyip küfür eden Yakup Botan'ı (30), av tüfeğiyle vurup öldürdü.
​Olay, 25 Mart'ta akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta meydana geldi. Yakup Botan, kız arkadaşı G.E. (17) ile sokakta konuşmaya başladı. Bu sırada, tesadüfen bölgeden geçen G.E'nin dayısının oğlu olan Ali Güzel, Botan'a, "Bu kızla neden konuşuyorsun, senin bu kızla ne işin var" dedi. Botan'ın, G.E. ile evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güzel, "O zaman gel bu kızı babasından iste" dedi. Motosikletle G.E'nin evine gelen Botan ve Güzel, burada da tartışmaya başladı. Çıkan kavgaya R.A. (17), S.E. (17), S.B. (17) ve Ö.B. (17) de karıştı. 5 kişinin saldırısına uğrayan Botan'ı gören Özcan Özdemir ise, kavgayı ayırmak istedi.
Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen Botan, kendisinin yanına gelen Özdemir'e, "Sen bu işe karışma" deyip küfür etti. İddiaya göre, Özdemir yakındaki evinden av tüfeğini alıp havaya 2 el ateş etti. Bu sırada Botan tekrar küfür etti. Öfkelenen Özdemir, Botan'a ateş etti. Kanlar içinde kalan ve Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Botan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler ilk olarak Ali Güzel'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güzel, cinayeti kendisinin işlemediğini, av tüfeğini Özcan Özdemir'in kullandığı söyledi. Güzel'in ifadesinin ardından mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, kısa sürede Özcan Özdemir'i yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, R.A, S.E., S.B., Ö.B. ve Ali Güzel çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırılırken, Özcan Özdemir ise tutuklandı.

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Kavgayı ayırmak istedi, katil olduKavgayı ayırmak istedi, katil oldu

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