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Kavgayı ayırmak isterken katil oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:05 | Son Güncelleme

Adana’da iki taraf arasında kız meselesinden çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi, annesine küfredilince katil oldu.

Adana’da iki taraf arasında kız meselesinden çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi, annesine küfredilince katil oldu. Zanlının ifadesinde, "Öldürdüğüm şahıs ölmüş anneme küfür edince evden pompalı tüfeği alıp havaya iki el ateş edip uyardım. Ancak yine anneme küfretmeye devam edince ateş ettim" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay 25 Mart Pazar günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Botan (31), A.G.’nin (17) dayısının kızı G.E.’yi (17) yolda görüp konuşmak istedi. Bu sırada A.G. arkadaşları R.A. (17), S.Ö. (16), S.B. (17) ve Ö.B. (16) ile birlikte Botan’ın kuzeni ile konuşmak istediğini görünce yanına gitti. A.G., Botan’a "Kuzenimle neden konuşmak istiyorsun onu rahatsız etme" dedi. Botan ise, "Ben bu kızı seviyorum babasından isteyeceğim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine A.G. "Hadi o zaman babasının yanına gidiyoruz" diyerek motosikletlere binip kızın adresine doğru yola çıktılar. Ancak Botan ve A.G. yolda giderken tartışmaya başladı. A.G. ve 4 arkadaşı durup Botan’ı darp etmek istedi. Botan bir kasaba girerek buradan satır alıp 5 kişiye saldırdı. Bu sırada iki tarafı da tanıyan Özcan Ö. (20) yanlarına gelerek "Neden kavga ediyorsunuz, şimdi birinize bir şey olacak neyi paylaşamıyorsunuz" dedi. Botan, Özcan Ö.’ye "Sen karışma" diyerek annesine küfretti. Özcan Ö. annesi Kazı Ö.’nün öldüğünü ve ona küfretmemesini isteyince Botan bir kez daha küfrederek satırla Özcan Ö.’ye de saldırdı. Bu küfür ve saldırı üzerine Özcan Ö. eve giderek pompalı tüfeği alarak olay yerine gelip havaya iki el ateş ederek, kavgayı bitirmek istedi. Botan pompalı tüfek sesini duyunca yine Özcan Ö.’nün annesine küfretti. Özcan Ö., bu kez pompalı tüfekle Botan’a doğru ateş etti. Kasaba kaçan Botan burada vurularak hayatını kaybetti.

Polis mahalleyi sabaha kadar ablukaya aldı
Olaydan sonra kavgaya karışan 5 çocuk ile Özcan Ö. kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için Gülbahçesi Mahallesine gelerek burada olay günü sabaha kadar şok baskınlar yaptı. Belirlenen adresleri art arda basan polisler 5 çocuğu gözaltına aldı. Zanlılar çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada yapılan görüşmelerde zanlılar kavgayı kendilerinin çıkardıklarını ancak Botan’ı kavgayı ayırmak isteyen Özcan Ö.’nün öldürdüğünü itiraf etti.

"İyilik yapmak isterken kötülük buldum"
Polis bu ifadenin üzerine Özcan Ö.’yü Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlının cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Mahallede iki taraf kavga ediyordu. Ben de iki tarafı da tanıdığım için kavgayı ayırmak istedim, Botan ölmüş anneme küfretti ve bana satırla saldırdı. Ben de eve gidip pompalı tüfek ile yine kavganın bitmesi için havaya ateş ettim. Ancak Botan yine bana satırla saldırıp yine ölmüş anneme küfredince bu kez ona doğru ateş ettim. Öldürmek istemedim pişmanım. Ben iyilik yapmak isterken kötülük buldum" dediği öğrenildi.
Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bu arada kavgaya karıştıkları ileri sürülerek nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 çocuğa ise ev hapsi cezası verildi.

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