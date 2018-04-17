Kavgayı ayırmaya çalışan halk otobüsü şoförü parmağından oldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir petrol ofisinde çalışan pompacı ile akaryakıt pompasına yanlış yanaşan sürücü arasında çıkan arbedeyi ayırmak isteyen halk otobüsü şoförünün parmağı, sürücünün döner bıçağı ile saldırması sonucu koptu. Otobüs şoförü kopan parmağı yerine dikilmesi için ameliyata alındı.

Olay Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan bir petrol ofisinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre petrole otogaz almaya gelen bir kişi, akaryakıt pompasına ters yaklaşınca görevli tarafından arabasının doğru yönde durması söylendi. Aracını doğru yönde yaklaştırmayan sürücü ile pompacı arasında bir süre sonra tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu o sırada petrole yakıt almaya gelen halk otobüsü şoförü Musa Kahya, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada arabasına giderek arabada bulunan döner bıçağını alan araç sürücüsü ise döner bıçağı ile halk otobüsü şoförü ve tartıştığı pompacıya sallamaya başladı. Saldırganın salladığı döner bıçağı, halk otobüsü şoförünün başparmağını keserek kopardı.

Bu sırada olaya diğer halk otobüsü şoförlerinin de müdahale etmesi sonucu saldırgan olay yerinden ters istikametten kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın kameralardan Sema Yazar Semp Polikliniğine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, gözaltına alındı.

Parmağı kopan halk otobüsü şoförü ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan parmak ise şoförün arkadaşları tarafından hastaneye yetiştirildi. Parmağın yerine dikildiği öğrenildi.