Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede (2)

İMAM TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde cenaze evinde ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Ardıçdipi Köyü Camii imamı Salih Gönül, görev yaptığı camide ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Salih Gönül'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan Serhat Pirdal ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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