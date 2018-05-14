HABER

Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

İMAM TOPRAĞA VERİLDİ Düzce'nin Gümüşova ilçesinde cenaze evinde ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Ardıçdipi Köyü Camii imamı Salih Gönül, görev yaptığı camide ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede (2)

İMAM TOPRAĞA VERİLDİ
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde cenaze evinde ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Ardıçdipi Köyü Camii imamı Salih Gönül, görev yaptığı camide ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Salih Gönül'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan Serhat Pirdal ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede (2)Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede (2)Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede (2)

Son seçimlerin bileni açıkladı! İşte son anket sonucuSon seçimlerin bileni açıkladı! İşte son anket sonucu
Flaş açıklama: Çekilmeye hazırlık yapıyorFlaş açıklama: Çekilmeye hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.