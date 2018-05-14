Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldüren zanlı adliyede

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, cenaze evinde ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen imam Salih Gönül'ü tüfekle vurarak öldüren Serhat Pirdal, adliyeye sevk edildi. Dün öğle saatlerinde Gümüşova Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda, Ardıçlı Köyü Camii imamı Salih Gönül, köydeki bir cenaze evine Kur'an-ı Kerim okumak için gitti. Bu sırada ölen kişinin yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Serhat Pirdal tüfeğini alarak tartıştığı kişiye ateş etmek isterken Salih Gönül'ü vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih Gönül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından Serhat Pirdal'ı gözaltına aldı. Serhat Pirdal, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edilirken, olayda kullandığı silah da delil olarak götürüldü.
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