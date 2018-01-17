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Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kartal’da kavga eden arkadaşını ayırmak için araya giren motosiklet kuryesini karnından vurarak öldüren zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Kartal Topselvi Mahallesi Şehit Ahmet Yalçın Sokak üzerinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda İsmail Ç., gece saatlerinde bir parka gidip alkol almak istedi. Ç., parka gireceği esnada 2013 yılında öldürülen kardeşi Mikail Ç.’nin katilini gördü. Ardından 2 şahıs birbirleriyle tekme ve tokat kavga etmeye başladı. Katil zanlısının kardeşinin arkadaşı olan Cihat Musa Baran da parka gelerek kavga eden şahısları ayırmak istedi. O esnada İsmail Ç., tabancasının tetiğine bastı. Silahtan çıkan kurşunla karnından yaralanan Baran, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. “Kasten adam yaralama”, "mala zarar verme” ve “uyuşturucu kullanma” suçlarından kaydı olan İsmail Ç. yi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kavga anı ise araç kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, 2 şahıs birbirleriyle tekme ve tokat kavga ediyor. O esnada ölen kişi kavgayı ayırmak için araya giriyor.

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Şubedeki işlemlerinin ardından İsmail Ç. adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kartal kurye

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