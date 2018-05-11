Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, köprülü kavşakta alt geçide ters yönden giren bir otomobil trafiği tehlikeye soktu. MOBESE kameralarına yakalanan araca 108 TL para cezası kesildi.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Abdülhamidhan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne doğru giden sürücüler, köprülü kavşakta alt geçide girdiklerinde karşı yönden gelen bir otomobili görünce şoke oldu. 11 plakalı otomobili gören sürücüler selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Plakasından dolayı şehre yabancı olduğu değerlendirilen sürücü yoluna devam etmeye çalışırken, tüm bu anlar kavşaktaki MOBESE kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi üzerine plakası tespit edilen otomobile, 108 TL para cezası kesildiği bildirildi.
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